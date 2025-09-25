Amazon Fresh, flop in UK: chiudono tutti i punti vendita

Meno di cinque anni di attività ed è già fallimento. Amazon Fresh chiuderà i suoi 19 negozi privi di cassa nel Regno Unito. Secondo quanto riferito da Amazon, cinque di tali punti vendita saranno convertiti in negozi Whole Foods, brand di alimenti freschi e integrali di proprietà della stessa Amazon. L'azienda si concentrerà quindi sui propri servizi di consegna online nel settore alimentare, anche per mezzo dei suoi partner Morrisons, Co-op, Iceland e Gopuff

Nei negozi Amazon Fresh lavorano 250 dipendenti, con i quali l'azienda ha avviato una procedura di consultazione sulle sue proposte di chiusura.

Il gigante della vendita al dettaglio online ha già chiuso tre negozi Amazon Fresh a Londra nel 2023. Amazon aveva aperto il suo primo supermercato nel Regno Unito a Ealing Broadway nel marzo 2021. I clienti entravano nei negozi, prendevano ciò che desideravano, uscivano e gli articoli presenti sul loro account Amazon venivano addebitati, identificati tramite tecnologie come le telecamere in negozio.

Amazon ha affermato di aver "preso questa difficile decisione" dopo "un'attenta valutazione delle operazioni aziendali e delle notevoli opportunità di crescita nelle consegne online".

Il responsabile di Amazon UK John Boumphrey ha affermato che l'azienda "continuerà a inventare e investire" nel Regno Unito. L'azienda ha aggiunto che, se i suoi piani di espansione di Whole Foods andranno avanti, vi saranno 12 negozi di questo brand nel Regno Unito entro la fine del 2026.

Tutti i negozi di Amazon Fresh, tranne uno, si trovano a Londra, tuttavia l'azienda non ha confermato quali punti vendita saranno convertiti in negozi Whole Foods. Il sindacato Gmb, che conta diversi membri che lavorano nei negozi Amazon Fresh, ha dichiarato: "Considerando che Amazon è una delle aziende più ricche al mondo, il modo sprezzante in cui tratta il personale, lo assume e lo licenzia, la dice lunga sulla sua etica. Francamente, i lavoratori meritano di meglio". Da parte sua, Amazon ha affermato che avrebbe "offerto opportunità di ricollocazione al maggior numero possibile di dipendenti interessati".