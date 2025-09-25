Tonitto 1939 guarda all'opportunità dei mercati africani

Dal 4 all’8 ottobre Tonitto 1939 sarà ad Anuga 2025, il più importante appuntamento internazionale per il settore Food & Beverage di scena a Colonia. L’azienda ligure, produttrice di gelati sorbetti e gelati senza zuccheri aggiunti, sta registrando un’espansione significativa proprio sui mercati esteri: l’export di Tonitto 1939, presente in oltre 40 Paesi, rappresenta oggi oltre il 40% del fatturato...