Tonitto 1939 guarda all'opportunità dei mercati africani
Azienda ligure sbarca ad Anuga 2025 e punta a raddoppiare l'export in un biennio
Dal 4 all’8 ottobre Tonitto 1939 sarà ad Anuga 2025, il più importante appuntamento internazionale per il settore Food & Beverage di scena a Colonia. L’azienda ligure, produttrice di gelati sorbetti e gelati senza zuccheri aggiunti, sta registrando un’espansione significativa proprio sui mercati esteri: l’export di Tonitto 1939, presente in oltre 40 Paesi, rappresenta oggi oltre il 40% del fatturato...
lml - 53885
EFA News - European Food Agency
