Biofarma: Alberto Urli nuovo amministratore delegato

Biofarma S.r.l., azienda specializzata a livello globale nel settore dei CDMO per la nutraceutica e i cosmetici, annuncia la nomina di Alberto Urli come nuovo amministratore delegato del Gruppo. Urli ha ottenuto risultati eccellenti sin dal suo ingresso nel Gruppo nel 2022, giocando un ruolo chiave nella trasformazione di Biofarma in una vera realtà multinazionale, grazie all’implementazione di processi e servizi unificati e standardizzati tra i vari Paesi. In qualità di chief operating officer del Gruppo, Urli è stato determinante nel miglioramento dell’eccellenza del servizio verso i clienti, nella promozione dell’innovazione scientifica e nel perfezionamento della qualità produttiva. Inoltre, ha supervisionato due investimenti strategici in Francia e negli Stati Uniti, dimostrando l’impegno di Biofarma nel porre i clienti al centro del proprio modello di business.

Germano Scarpa, fondatore e presidente di Biofarma, che ha guidato il Gruppo come ceo negli ultimi 15 mesi, continuerà a supportare Biofarma nel ruolo di presidente, garantendo la continuità per i clienti e l’allineamento ai valori fondamentali su cui, insieme a Gabriella Tavasani, ha fondato Biofarma quasi 40 anni fa.

Biofarma Group ha, inoltre, dato il benvenuto a Jonathan Arnold come presidente della holding del gruppo. La sua esperienza internazionale nel settore CDMO, maturata in aziende leader come Catalent e Patheon, contribuirà a rafforzare ulteriormente la posizione di leadership globale di Biofarma Group.

La nuova struttura manageriale rafforzerà ulteriormente l’impegno del Gruppo verso il servizio, l’innovazione e l’eccellenza nei confronti dei dipendenti, clienti e partner, in continuità con la storia di Biofarma, con l’obiettivo di consolidare il suo posizionamento come CDMO globale di riferimento nel settore nutraceutico e cosmetico. Biofarma continuerà a sviluppare soluzioni e tecnologie innovative per migliorare la salute e il benessere delle persone in modo sostenibile.

Sottolinea il nuovo ceo: "Negli ultimi anni ho potuto osservare la forza dei nostri team e la passione che guida ogni progetto: continueremo a sostenere il successo dei nostri clienti, rafforzando innovazione, eccellenza e sostenibilità. Guardiamo al futuro con determinazione, pronti a consolidare ulteriormente la nostra leadership globale”. Aggiunge Germano Scarpa, fondatore e presidente di Biofarma : "quando un’azienda sceglie il proprio nuovo ceo dall’interno, manda un messaggio forte: l’ambizione può diventare realtà e la crescita personale è un valore autentico. La nomina di Alberto Urli non è solo una scelta di continuità; porta nuova energia ed è un catalizzatore che darà slancio all’intera organizzazione, avvicinandoci ancora di più ai nostri clienti”.