Baci Perugina: arriva Crystal, arancia e mandorle in edizione limitata

Dalle passerelle dell’haute couture ai red carpet internazionali, i cristalli conquistano la scena. Dettagli preziosi e raffinati si trasformano in linguaggio estetico che celebra stile, desiderio e luce così forte e riconoscibile da ispirare nuove idee e arrivare fino al mondo del cioccolato. Nasce Baci Perugina Crystal, la nuova imperdibile limited edition con una nuova ricetta che unisce il Cioccolato Fondente Luisa e cristalli d'arancia, una combinazione intramontabile che esalta il contrasto tra la profondità aromatica del fondente e la vivacità agrumata, in un equilibrio raffinato e mai banale.

Baci Perugina, da sempre attento alle necessità in evoluzione dei propri consumatori, presenta un nuovo cioccolatino dall’abbinamento raffinato in grado di appagare tutti i sensi. Il morbido cuore al gianduia, arricchito da cristalli all’arancia e granella di mandorle tostate e, la croccante nocciola intera – anima dei Baci - si sposano perfettamente con il cioccolato Fondente Luisa, impreziosito da olio essenziale all’arancia. Se da un lato i cristalli all’arancia aggiungono alla pralina una nota agrumata che rinnova l’equilibrio classico del gusto e rende l’assaggio un’esperienza intesa, dall’altro le mandorle portano una nota calda e avvolgente. Baci Perugina Crystal, soddisfa chi vuole per sé qualcosa di inaspettato, ma anche chi vuole donare un cioccolatino come fosse un gioiello o l’ultimo must in fatto di tendenze.

Anche l’incarto di Baci Perugina Crystal si veste di nuova luce, a completare l’esperienza. Il tradizionale involucro in alluminio si trasforma infatti in un abito brillante dai riflessi blu e arancio, con motivi geometrici ispirati alla forma dei cristalli, pensati per richiamare l’eleganza e la preziosità delle pietre più luminose. Baci Perugina Crystal, prodotto all’interno dello Stabilimento di San Sisto a Perugia, è una limited edition che si affianca temporaneamente alle proposte Classico, Latte, Fondente 70%, Caffè e Caramellato alle Mandorle. Il nuovo gusto è disponibile nel formato Bijou, da 150g al prezzo consigliato al pubblico di 8,49€, e Tubo Baci da 37,5g al prezzo consigliato al pubblico di 2,99€.