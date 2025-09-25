Interspar: taglio del nastro per format premium a Triggiano (BA)

Maiora S.p.A. Società Benefit, azienda presente con il marchio Despar nel Centro-Sud Italia, inaugura il nuovo Interspar di Triggiano (BA), all’interno del Centro Commerciale Bariblu – Contrada Giannavello, Loc. Cutizza. L’apertura segna un ulteriore passo nel piano di sviluppo e investimenti 2021–2025, rafforzando la presenza dell’insegna nell’area barese e valorizzando un’importante zona commerciale. Il punto vendita adotta un format “Premium”, caratterizzato da pareti scure e dall’uso di materiali come legno ed effetto marmo, che rendono l’ambiente elegante, accogliente e in grado di offrire un’esperienza sensoriale di qualità.

La squadra è composta da oltre 40 collaboratrici e collaboratori, tra cui 30 ex dipendenti del precedente supermercato, assunti da Maiora a tempo indeterminato nel giugno scorso. L’operazione, frutto di un accordo con le parti sociali e istituzionali, ha permesso di salvaguardare l’occupazione e di garantire continuità lavorativa, in linea con i valori di responsabilità sociale d’impresa che contraddistinguono Maiora.

Il nuovo Interspar di Triggiano propone un’esperienza di spesa fluida e moderna, con 10 casse totali (di cui 5 self-service) e un’ampia gamma di reparti: Gastronomia, Ortofrutta, Pescheria, Enoteca, Macelleria e Salumeria. Sarà inoltre presente la linea S-Budget, novità recentemente introdotta nell’assortimento della nostra rete: una gamma diversificata di prodotti accuratamente selezionati che unisce qualità e convenienza, garantendo un risparmio medio del 30% sulla spesa.

Non mancano i corner tematici: - “Pronto, fresco, via!”, per una pausa veloce e gustosa con piatti pronti e snack freschi; - “Sapori del Territorio”, con eccellenze locali, selezionate pensato per far rivivere le tradizioni culinarie attraverso una selezione di prodotti dei produttori partner del territorio pugliese; - “Le Vie del Benessere”, dedicate ai prodotti salutistici e biologici, con proposte ricche di ingredienti funzionali al benessere quotidiano; - “Area Ristoro” per chi desidera consumare i pasti comodamente in un'area attrezzata con numerosi tavolini.

Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità, grazie a sistemi di illuminazione a Led e frigoriferi a risparmio energetico, che riducono l’impatto ambientale e migliorano il comfort del punto vendita. La disponibilità di parcheggi presso il centro commerciale contribuisce a garantire un’esperienza d’acquisto comoda ed efficiente, rafforzando il ruolo del nuovo Interspar come riferimento per la spesa quotidiana.

"Siamo orgogliosi di inaugurare il nostro Interspar a Triggiano", commenta Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora S.p.A. SB. "Un progetto che unisce innovazione, attenzione al cliente e responsabilità verso il territorio. L’inserimento degli ex lavoratori del precedente supermercato è per noi motivo di grande soddisfazione: crediamo che il valore di un’impresa si misuri anche dalla sua capacità di generare impatto positivo nella comunità".