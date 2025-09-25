Dop&Go/2: il formaggio unisce l'Italia
I rappresentanti dei consorzi partecipanti illustrano progetto itinerante a EFA News -Video
Le eccellenze lattiero-casearie vanno in tour. Cinque tappe per cinque Dop. Lo scopo: raccontare non soltanto le virtù nutritive dei formaggi ma anche illustrare come possano inserirsi in modo equilibrato nella dieta di chi pratica sport, unendo corretta alimentazione e piacere del gusto.
A margine della presentazione dell'evento a Roma (leggi notizia EFA News), abbiamo raccolto i commenti dei rappresentanti dei consorzi: Roberto Fulgosi (Taleggio e Quartirolo Lombardo), Annalisa Uccella (Pecorino Sardo), Erika Belmonte (Gorgonzola), Luca Cracco (Asiago).
Guarda il video:
