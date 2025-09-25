It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Dop&Go/2: il formaggio unisce l'Italia

I rappresentanti dei consorzi partecipanti illustrano progetto itinerante a EFA News -Video

Le eccellenze lattiero-casearie vanno in tour. Cinque tappe per cinque Dop. Lo scopo: raccontare non soltanto le virtù nutritive dei formaggi ma anche illustrare come possano inserirsi in modo equilibrato nella dieta di chi pratica sport, unendo corretta alimentazione e piacere del gusto.

A margine della presentazione dell'evento a Roma (leggi notizia EFA News), abbiamo raccolto i commenti dei rappresentanti dei consorzi: Roberto Fulgosi (Taleggio e Quartirolo Lombardo), Annalisa Uccella (Pecorino Sardo), Erika Belmonte (Gorgonzola), Luca Cracco (Asiago).

Guarda il video:

Photo gallery Roberto Fulgosi (Consorzi Taleggio e Quartirolo Lombardo) Annalisa Uccella, direttore Consorzio di tutela Pecorino Sardo Dop Erika Belmonte (Consorzio Gorgonzola Dop) Luca Cracco, responsabile area promozione Consorzio Asiago Dop
lml - 53903

EFA News - European Food Agency
Related
Similar