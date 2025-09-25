Do you want to access to this and other private contents?
Lactalis: 27 mln euro per potenziamento caseificio Mandara a Mondragone
Unità produttiva dà lavoro a 240 dipendenti, con un impatto economico di 200 mln
Il Gruppo Lactalis, realtà di spicco del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con brand come Galbani, Parmalat, Zymil, Ambrosi e Mandara - ha avviato un piano di investimento da oltre 27 milioni di euro entro il 2028 per l’ampliamento e la modernizzazione dello stabilimento Mandara a Mondragone, storico marchio specializzato nella produzione e vendita di mozzarella di...
lml - 53904
