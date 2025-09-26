Marca e comunicazione della sostenibilità: se ne parla alla Bocconi

L’evoluzione dell’Industria di Marca è strettamente legata a strategie e interventi per lo sviluppo sostenibile, cui sono destinati ingenti investimenti. L’efficacia delle attività di comunicazione è fondamentale per trasferire all’opinione pubblica e ai decision maker il senso e gli effetti concreti dell’impegno per l’ambiente e la società, con positivo impatto su reputazione, rapporto con gli stakeholders e scelte di acquisto.

I risultati della ricerca sul tema "Marca e comunicazione della sostenibilità – percezione, interessi e aspettative del consumatore”, realizzata da Swg per Centromarca, saranno presentati nell’ambito delle iniziative della 13° edizione del “Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale”. L'appuntamento è a Milano, mercoledì 8 ottobre, dalle 14 alle 16, all'Università Bocconi, in via Roetgen 1. Il programma è disponibile al seguente link. È possibile confermare la partecipazione in presenza compilando il form di iscrizione. L’accesso al Salone è gratuito.