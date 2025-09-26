Nespresso: Alfonso Gonzalez Loeschen è il nuovo AD

Il Consiglio di Amministrazione di Nestlé ha nominato Alfonso Gonzalez Loeschen amministratore delegato di Nespresso e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo, con decorrenza dal 1° novembre 2025. Il manager ricopre l'incarico di amministrore delegato di Nespresso Nord America dal gennaio 2020, con responsabilità su Stati Uniti, Canada e Messico, dove ha guidato con successo l'espansione del sistema Nespresso Vertuo, portando la sua azienda a crescere a due cifre e ad acquisire quote di mercato.

Alfonso Gonzalez Loeschen ha conseguito una laurea in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso l'Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores di Monterrey in Messico. Ha iniziato la sua carriera in Nestlé in Messico come assistente responsabile marketing nel 1992. Con oltre 30 anni di esperienza in Nestlé, ha ricoperto diverse posizioni di leadership in diverse aree geografiche e aree operative, tra cui Messico, Porto Rico e Stati Uniti. In precedenza, Gonzalez Loeschen è stato vicepresidente Marketing per la Divisione Bevande di Nestlé Usa, direttore generale di Nestlé a Porto Rico e direttore marketing di Nespresso.

"Siamo lieti di annunciare che Alfonso diventerà il nuovo amministratore delegato di Nespresso e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo", ha commentato Philipp Navratil, amministratore delegato di Nestlé. "Non vediamo l'ora di lavorare con lui per promuovere la nostra strategia di crescita per Nespresso. La sua vasta esperienza e la sua profonda conoscenza del settore del caffè porzionato, insieme al suo approccio orientato ai risultati e alla sua capacità di ispirare i team, gli consentiranno di guidare le performance e l'esecuzione".