Icf chiude un semestre condotto "in mari agitati"
Ricavi in calo a 37 milioni di euro ma ebitda in aumento a 4,9 milioni con margine in rialzo al 13,3%
Il consiglio di amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.a, società tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025.Il periodo si è chiuso con ricavi a...
