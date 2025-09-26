Icf chiude un semestre condotto "in mari agitati"

Il consiglio di amministrazione di Industrie Chimiche Forestali S.p.a, società tra gli operatori di riferimento a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha approvato il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2025.Il periodo si è chiuso con ricavi a...