Apre a Torino il nuovo Winelivery Bar&Enoteca
Nel cuore della città in partnership con un imprenditore locale
Dopo aver rivoluzionato il modo di gustare vino e drink con il suo servizio di consegna in 30 minuti alla temperatura ideale, Winelivery firma una nuova tappa nel proprio percorso di crescita: apre a Torino il nuovo Winelivery Bar&Enoteca, inaugurato ieri, giovedì 25 settembre con la partecipazione di oltre 100 persone.Il locale, situato nel cuore della città, rappresenta l’evoluzione naturale del...
EFA News - European Food Agency
