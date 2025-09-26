Opera San Francesco: "Grandi Cuochi" sul campo

Opera San Francesco per i Poveri presenta il calendario di eventi di ottobre con la rassegna "Insieme a San Francesco oggi". Tanti gli appuntamenti dal 3 al 25 ottobre per riflettere sui temi della solidarietà e dell’accoglienza e attualizzare gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi. L'iniziativa quest'anno assume un significato speciale, coincidendo con le celebrazioni per gli 800 anni della scrittura del Cantico delle Creature, la prima e più celebre opera della letteratura italiana.

La rassegna è realizzata da Osf, impegnata a Milano dal 1959, a fianco delle persone fragili. Secondo i dati dell’ultimo Bilancio Sociale, nel 2024 sono state accolte quasi 31mila persone da 130 paesi del mondo. Le due mense hanno distribuito quotidianamente oltre 2900 pasti (con un +16% rispetto all’anno precedente). Ogni giorno si contano in media 87 docce e 26 cambi d’abito. Il Poliambulatorio ha garantito 110 visite giornaliere oltre alla distribuzione dei farmaci.

Tra gli eventi si ricorda il consolidato appuntamento con Grandi Cuochi all’Opera, giunto alla sua quattordicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose, che si svolge nella storica mensa di corso Concordia. Domenica 5 ottobre gli spazi si apriranno al pubblico per accogliere Maestri ai fornelli per Osf, grandi protagonisti della scena gastronomica italiana che per un giorno prepareranno nella cucina di Opera il pranzo benefico a sostegno delle attività di Osf.

Ai fornelli, impegnati per un menù appositamente creato, ci saranno: Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Philippe Léveillé (Miramonti l’Altro, Concesio, BS), Sauro Ricci e Raffaele Minghini (Joia, Milano), Andrea Ribaldone (chef consultant), Andrea Besuschio (Pasticceria Besuschio, Abbiategrasso), Davide Longoni (Panificio Davide Longoni, Milano).

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Quota minima: 130 euro a persona. É possibile prenotare accedendo al form dedicato su www.operasanfrancesco.it oppure scrivendo una mail a [email protected] o telefonando alla segreteria eventi Osf: 02 77122401.