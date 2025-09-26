Italpizza: Christian Pederzini prende controllo al 100%

Italpizza è totalmente sotto il controllo di Cristian Pederzini. Il presidente e fondatore del gruppo modenese ha formalmente acquisito il controllo del 24,5% di quota non ancora in suo possesso, "inaugurando un nuovo quadro strategico e di gestione. Una prospettiva a lungo termine volta a consolidare ed incrementare il percorso di crescita dell’azienda, favorendo la flessibilità e una governance sem...