Italpizza: Christian Pederzini prende controllo al 100%
Fondatore formalizza acquisizione dell'intera azienda e punta all'export
Italpizza è totalmente sotto il controllo di Cristian Pederzini. Il presidente e fondatore del gruppo modenese ha formalmente acquisito il controllo del 24,5% di quota non ancora in suo possesso, "inaugurando un nuovo quadro strategico e di gestione. Una prospettiva a lungo termine volta a consolidare ed incrementare il percorso di crescita dell’azienda, favorendo la flessibilità e una governance sem...
