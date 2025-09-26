Consorzi Agrari d'Italia: aumento di capitale di 145 mln euro

Potente iniezione di liquidità in Consorzi Agrari d'Italia, società controllata da BF Spa, holding di Bonifiche Ferraresi. In data odierna è stato sottoscritto un accordo di investimento per un aumento di capitale sociale di Consorzi Agrari d'Italia di euro 145 milioni, che verrà sottoscritto e liberato in denaro dal Fondo Nazionale Strategico (quale “Investitore”) e da BF, Banca del Fucino e Quinto Giro Investimenti, quali soggetti interessati ad assumere il ruolo di co-investitori del Fns.

Il Fondo Nazionale Strategico (gestito da Cassa depositi e Prestiti) investirà 100 milioni di euro. risultando nuovo azionista con una quota del 12,99%; BF Spa partecipaerà per complessivi 35 milioni di euro, mantenendo la quota di controllo con il 32,58%; Banca del Fucino investe complessivi 7,5 milioni di euro. risultando nuovo azionista con una quota del 1,85%; e Quinto Giro Investimenti investe per complessivi 2,5 milioni di euro. risultando anch'esso nuovo azionista con una quota dello 0,62%.

"I fondi - spiega una nota - saranno destinati ad accelerare lo sviluppo dei poli industriali di eccellenza e della rete commerciale di Consorzi Agrari d’Italia e ad implementare innovazione e ricerca e sviluppo per un supporto end-to-end degli agricoltori, valorizzando il modello di CAI sul territorio nazionale e a livello internazionale".

“L’ingresso del Fondo Nazionale Strategico gestito da Cassa depositi e Prestiti nella compagine societaria di CAI rappresenta un ulteriore elemento di valorizzazione del progetto di crescita e di sviluppo della filiera agro-industriale italiana a sostegno delle piccole e medie imprese e nel contempo BF, quale azionista di controllo, considera l’arrivo di un’azionista di mercato-istituzionale, come il Fondo Nazionale Strategico, una conferma del valore industriale fino ad oggi espresso e realizzato da BF in un’importante partecipata come CAI”, ha commentato Federico Vecchioni, Presidente di BF.

"L’ingresso del Fondo Nazionale Strategico gestito da Cassa depositi e Prestiti, Banca del Fucino e Quinto Giro Investimenti insieme alla crescita nell’azionariato di BF rappresentano un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento del nostro progetto industriale”, ha spiegato Gianluca Lelli, Amministratore Delegato di Consorzi Agrari d’Italia. “Questo investimento ci consente di accelerare lo sviluppo dei poli produttivi, potenziare la rete commerciale e promuovere innovazione e ricerca, con l’obiettivo di offrire ai nostri Soci e clienti, e potenzialmente a tutti gli agricoltori italiani, un supporto sempre più completo e competitivo sulle filiere. È la conferma di come CAI sia riuscita in questi primi 5 anni di vita a proporre un modello di business credibile, e che rappresenta un volano di crescita strategico per il settore primario e per degli investitori”.