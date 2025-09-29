Do you want to access to this and other private contents?
Latteria Soligo protagonista a Caseus e Anuga
Dal 4 all'8 ottobre una delle più antiche cooperative italiane parteciperà alle due fiere
Latteria Soligo annuncia la partecipazione a due importanti appuntamenti, ossia Caseus 2025 e Anuga 2025. Fondata nel 1883, tra le prime Cooperative sorte in Italia, Latteria di Soligo è una delle aziende simbolo nel settore lattiero-caseario della Marca Trevigiana.Caseus, la prestigiosa rassegna dedicata al mondo del formaggio e della cultura lattiero-casearia, si terrà il 4 e 5 ottobre nella splendida c...
