Campari, mercato apprezza nuovo cfo

Dopo l'annuncio della nomina del nuovo cfo di Campari (vedi articolo EFA News) il titolo della società ha visto un rialzo momentaneo, per poi tornare a calare per tutta la scorsa settimana, chiudendo a 5,38 euro per azione. Stamattina l'apertura è positiva, si vedrà nel corso della giornata se il mercato comincerà ad apprezzare le nuove nomine: il precedente cfo Paolo Marchesini cederà le sue responsabilità e assumerà il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, con responsabilità strategiche, mentre Francesco Mele assumerà la carica di CFO, con decorrenza dal quarto trimestre del 2025.

In realtà, gli analisti hanno già espresso valutazioni positive.

Gli analisti di Mediobanca hanno confermato il rating Outperform. “Considerando” si legge in un report “che Marchesini assumerà il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e che il suo successore è già stato nominato, ravvisiamo le condizioni per una transizione ordinata per il nuovo CFO”.

Sulla stessa lunghezza d’onda gli analisti di Equita, che sul titolo Campari hanno un giudizio di Buy e un target price di 8 euro. Nel loro report si ricorda il curriculum di Mele che è ex-Chief Investment Officer di Cassa Depositi e Prestiti, ex-CEO di CDP Equity, in precedenza CFO di Illimity Bank e di BMPS, dopo aver ricoperto ruoli di leadership nelle divisioni Investment Banking di Nomura e Goldman Sachs.

Francesco Mele, si legge ancora nel report, è entrato in contatto con il gruppo nel 2003 come membro del team di Goldman Sachs coinvolto nell’acquisizione Aperol. Paolo Marchesini conosce infatti Francesco Mele da oltre 20 anni, ne ha sostenuto la nomina, e gli trasferirà progressivamente le responsabilità per le aree Finance, Global Business Services e IT. La funzione Global Supply Chain d’ora in poi risponderà invece direttamente al nuovo CEO, Simon Hunt, in linea con le best practice internazionali del settore.

La notizia di un progressivo disimpegno di Paolo Marchesini, concludono da Equita, non è del tutto inattesa, dopo una lunga carriera all’interno del gruppo, ed essendo ormai completato il passaggio di leadership del gruppo al nuovo CEO. Benché Paolo Marchesini abbia contribuito in modo determinante al percorso di crescita organica ed esterna di Campari, ci aspettiamo una transizione ordinata e senza impatti sul business, grazie anche ad un team Finance ben strutturato e a processi di pianificazione e controllo consolidati.