FederBio festeggia 20 anni di attività

Non è solo un compleanno, ma l’occasione per capire quanta strada ha fatto il biologico in Italia e riaffermare gli obiettivi futuri. FederBio festeggia vent’anni di attività: nata ufficialmente nel 2005, affonda le radici nel percorso iniziato nel 1992 con FIAO (Federazione Italiana Agricoltura Organica).L’impegno della federazione in queste due decadi ha generato risultati di grande rilevanza. Da sett...