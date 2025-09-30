Casalasco: Pomì e De Rica protagonisti ad Anuga

Casalasco, gruppo agroalimentare leader nella selezione, coltivazione, trasformazione del pomodoro, confezionamento e commercializzazione dei suoi derivati, parteciperà alla 19a edizione di Anuga, la più importante fiera mondiale dedicata al food & beverage, in programma a Colonia dal 4 all’8 ottobre 2025 presso il centro fieristico Koelnmesse.

Il gruppo si presenterà con il suo modello unico di filiera integrata 100% italiana, che coinvolge oltre 800 aziende agricole e 5 stabilimenti produttivi all’avanguardia. Una filiera agricola controllata che garantisce qualità, tracciabilità e sostenibilità, e che rende Casalasco un interlocutore strategico per i mercati internazionali.

Allo stand Hall 11.2, D030-E039, Casalasco presenterà, da un lato, gli iconici brand Pomì e De Rica, simboli del Made in Italy già presenti in numerosi mercati esteri e, dall’altro, la propria expertise industriale in ambito private label e co-manufacturing, con un’offerta su misura per partner globali nei canali retail, food service e industriale.

La partecipazione ad Anuga 2025 rappresenta per Casalasco un’occasione strategica per consolidare i rapporti con buyer e stakeholder internazionali, presentando al contempo i pilastri della sua crescita: internazionalizzazione, innovazione di prodotto e sostenibilità. Quest’anno, il tema guida della fiera “Sustainable Growth”, Crescita sostenibile, riflette perfettamente l’approccio del Gruppo, che investe da sempre in pratiche agricole e industriali attente all’ambiente e alle persone.

Partecipando ad Anuga 2025, Casalasco rafforza la propria leadership nel settore del pomodoro italiano, confermandosi punto di riferimento per chi ricerca qualità, affidabilità e italianità.