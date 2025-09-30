It does not receive public funding
CLARA MOSCHINI

Kimbo: 5 mln euro da Mediocredito Centrale e BdM Banca

Investimento a supporto delle imprese della torrefazione per far fronte all'incremento dei costi

Con un finanziamento di 5 milioni di euro, Mediocredito Centrale e BdM Banca supportano il piano di investimenti di Kimbo, storica azienda napoletana e produttore di caffè a livello internazionale. Il finanziamento, che ha una durata di cinque anni, è stato erogato nell’ambito del plafond di 50 milioni di euro stanziato dalle banche del Gruppo Mcc per supportare le imprese del comparto della torrefazione a f...

