Borgosesia, cresce l'asset under management

Aum +69,2% a 133 milioni di euro: volume della produzione a 14,4 milioni di euro (+2,1%)

Il consiglio di amministrazione di Borgosesia S.p.a., società quotata all’Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2025.   Il periodo si è chiuso con volume della produzione in crescita a 14,4 milioni di euro (+2,1% rispetto al 30 giugno 2024). In calo il margine lordo de...

