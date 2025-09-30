Yakult punta l'Europa e apre il nuovo centro ricerca in Olanda

Yakult Honsha Co., Ltd., nota in tutto il mondo per i suoi prodotti probiotici all'avanguardia, ha scelto Wageningen, in Olanda, nella provincia della Gheldria, come sede del suo primo centro globale di ricerca e sviluppo e innovazione. Il nuovo centro si concentrerà su microbiologia, alimentazione e scienze della salute e collaborerà attivamente con partner accademici e industriali all'interno de...