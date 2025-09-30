Ortofrutta. La Pietra: "Crescono produzione ed export nel I° semestre"

Fruit Attraction 2025 si apre con una buona notizia dall'agroalimentare italiano. "Il comparto dell'ortofrutta rappresenta in Italia il 25% Pil agricolo nazionale e i dati sono tutti positivi. Nel primo semestre 2025 i volumi totali dell'ortofrutta si attestano a 2,68 milioni di tonnellate, con un incremento del 4% rispetto al 2024, mentre la spesa complessiva raggiunge i 6,95 miliardi di euro (+8%)". A riferirlo è stato il sottosegretario dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle risorse forestali Patrizio Giacomo La Pietra, nel corso dell'inaugurazione del padiglione Ice, al salone dell'ortofrutta in corso a Madrid fino al 2 ottobre. L'esposizione vede la partecipazione di 2.323 aziende, provenienti da 64 Paesi, per un totale di oltre 120mila professionisti.

"Tra tutti i Paesi, la presenza italiana a Fruit Attraction si conferma la più numerosa: il numero totale di aziende espositrici è passato da 196 nel 2024 a 318 quest'anno, grazie all'impegno dell'Ice, dell'ambasciata d'Italia a Madrid e a tutto il sistema Italia in Spagna", ha aggiunto il sottosegretario Masaf.

Nel corso del suo intervento, La Pietra ha tracciato una panoramica delle principali sfide in corso per l'agroalimentare italiano. "Siamo fiduciosi che l'8 dicembre ci sia il pronunciamento della commissione dell'Unesco per riconoscere la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Umanità", ha detto il sottosegretario, accennando anche alle opportunità offerte dall'accordo con il Mercosur e dalle nuove iniziative in Medio Oriente e in Australia.

Sotto questo profilo, "l'Italia è impegnata nella difesa della reciprocità negli scambi commerciali, per assicurare anche per i prodotti importati da Paesi extra-Ue il rispetto degli standard ambientali, sanitari e produttivi imposti ai produttori europei", ha sottolineato La Pietra, definendo i dazi Usa "una molto complessa" che "preoccupano un Paese esportatore come l'Italia" ma per i qual, ha ricordato il sottosegretario, "siamo ancora in fase di trattativa" e, comunque, "contiamo molto sulla qualità del nostro prodotto".

In conclusione, tornando al tema dell'ortofrutta, La Pietra ha spiegato che, per questo settore, nel 2024, l'export ha raggiunto i 12,3 miliardi di euro, sebbene "ancora non abbiamo i numeri" ufficiali.