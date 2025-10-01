Granarolo ad Anuga: tante novità per un mercato globale

Granarolo sarà protagonista alla 38° edizione di Anuga Food Fair, la fiera biennale dedicata al Food & Beverage più importante al mondo, rivolta al mercato del retail, catering e servizi, che si svolgerà come da tradizione a Colonia dal 4 all’8 ottobre 2025. Granarolo sarà presente con un importante stand (Hall 10.1, Stand C061 - C069), per promuovere i propri prodotti di eccellenza frutto della valorizzazione del latte di filiera, la più grande d’Italia, e in cui saranno presentate le gamme e le novità più distintive del proprio portafoglio, disponibili per i mercati internazionali, caratterizzate dalla ricerca di elevati standard di servizio, sicurezza e qualità Made in Italy, nonché le innovazioni legate ai nuovi trend di consumo e alle sempre più attente esigenze di consumatori non più solo italiani.

Facendo leva su prodotti di qualità tipicamente italiani e sul presidio dell’intera filiera produttiva, la partecipazione di Granarolo prosegue e accresce il piano di sviluppo commerciale a supporto del processo di internazionalizzazione: il Gruppo ha chiuso il 2024 con il 40% del fatturato derivante dalle vendite all’estero, in crescita anno su anno, e punta al rafforzamento del posizionamento competitivo in Italia e all’estero, con particolare focalizzazione su Europa e Americhe.

Focus di questa edizione per Granarolo saranno i formaggi di eccellenza e le specialità casearie italiane, in particolare i formaggi freschi della tradizione pugliese prodotti nel nuovo stabilimento del Gruppo a Gioia Del Colle (BA), inaugurato a maggio, con la presentazione della nuova gamma di burrata, stracciatella e mozzarella a marchio Perla per l’Italia e Granarolo per l’estero.

Ampio spazio anche per i formaggi duri, stagionati e semistagionati e Dop come Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, pecorini e formaggi di capra. Recentemente Granarolo ha vinto 10 medaglie alla 36° edizione dei World Cheese Awards, uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al formaggio dove produttori, retailer, buyer e critici gastronomici di tutto il mondo si sono riuniti per giudicare 4.786 formaggi provenienti da 47 paesi, e 12 premi al prestigioso concorso caseario International Cheese & Dairy Awards tenutosi a Staffordshire, nel Regno Unito.

