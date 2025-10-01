Generali RE e Percassi rilevano Oriocenter

Generali Real Estate e Gruppo Percassi hanno concluso l’acquisizione, mediante un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate Sgr, della Galleria Commerciale del Centro Commerciale Oriocenter da Commerz Real. Il fondo che ha acquisito la proprietà di Oriocenter è partecipato al 50% da Gruppo Percassi, e al 50% da un fondo paneuropeo di diritto lussemburghese specializzato in dominant shopping centers gestito da Generali Real Estate Sgr in qualità di investment manager. Il controvalore complessivo dell’operazione è di circa 470 milioni euro.

Gruppo Percassi è il property manager del centro commerciale sin dalla sua inaugurazione nel 1998 e continuerà a svolgere tale attività. Generali Real Estate agirà come asset manager del centro commerciale.

Situato alle porte di Bergamo e collegato all’Aeroporto Internazionale di Orio al Serio, Oriocenter è il primo centro commerciale in Italia per superficie e ampiezza dell’offerta, nonché uno dei più grandi d’Europa. Il suo successo ha portato a una prima espansione nel 2004, portando la superficie del centro a 75.000 metri quadri e il numero totale di negozi a 200. Oggi Oriocenter si sviluppa su 105.000 metri quadri e ospita 300 negozi, tra cui 57 punti ristoro, 2 food court, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto.

Grazie a questa acquisizione, Oriocenter, che nel 2024 ha registrato quasi 12 milioni di visitatori, potrà contare su nuove risorse e competenze, implementando strategie innovative per migliorare l’esperienza dei clienti e attrarre un pubblico sempre più ampio.