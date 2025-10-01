Anuga/4. Grana Padano protagonista

Il Consorzio Tutela Grana Padano partecipa alla 104ª edizione di Anuga, la più importante fiera mondiale dedicata al Food & Beverage, che si terrà a Colonia dal 4 all’8 ottobre 2025. All’interno della collettiva Afidop (Associazione Formaggi Italiani Dop), Grana Padano sarà presente insieme ai Consorzi di Taleggio, Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana, Piave e Caciocavallo Silano.

Anuga rappresenta un evento di portata globale: nell’ultima edizione ha accolto oltre 140.000 visitatori da 200 Paesi e più di 7.850 espositori provenienti da 118 nazioni, confermandosi come luogo privilegiato di incontro per professionisti del settore, buyer internazionali e decision-maker delle principali realtà della distribuzione e dell’industria alimentare.

Presso lo stand Afidop, i visitatori potranno degustare Grana Padano stagionato 18 mesi e il prestigioso Grana Padano Riserva oltre 24 mesi. Sarà inoltre presente un’area dedicata all’ospitalità, pensata per accogliere soci e partner e favorire momenti di networking e confronto.

A rendere ancora più speciale la partecipazione, nei primi tre giorni di fiera sarà presente lo chef Riccardo Cogliano, che proporrà esclusivi show-cooking con piatti a base dei sette formaggi Dop italiani, offrendo un’esperienza gastronomica unica ai consorziati e ai loro ospiti.

Come momento collaterale di grande rilievo, nella serata di lunedì 6 ottobre, Afidpop organizzerà un evento esclusivo presso la prestigiosa location “KölnSky”, con vista sul fiume e lo skyline di Colonia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con tutti e 22 i Consorzi aderenti all’Associazione, prevede un’aperi-cena riservata a ad ospiti e invitati, con il coinvolgimento di giornalisti di settore e influencer. Durante la serata sarà allestita una mostra dei formaggi Dop e verrà lanciato un concorso a premi. La chef e food expert Stefania Lettini curerà il catering, proponendo piatti creativi a base di “22” formaggi italiani protagonisti della collettiva Afidop.

Con questa partecipazione e le iniziative collaterali, il Consorzio Tutela, conferma il proprio impegno nella promozione del patrimonio enogastronomico italiano e nella valorizzazione di una tradizione che unisce gusto e qualità. “La presenza ad Anuga", dichiara Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano, "rappresenta per noi un appuntamento imprescindibile per consolidare la nostra immagine internazionale e rafforzare il dialogo con buyer, operatori e stakeholder globali. Per il Grana Padano, formaggio Dop più consumato al mondo, partecipare insieme agli altri Consorzi Dop italiani significa dare voce a un patrimonio comune, che si fonda su qualità, autenticità e capacità di raccontare al mondo l’eccellenza del nostro Paese”.