Illy lancia la campagna internazionale “Why We Make It”

In occasione dell’International Coffee Day che si celebra oggi, illycaffè, leader globale nel caffè di alta qualità sostenibile, presenta “Why We Make It”, la nuova campagna internazionale che apre le porte del mondo illy e svela i “perché” che stanno dietro ogni scelta di qualità e che rendono unico.il caffè (soprattutto quello di Illy, ovviamente).Dopo il successo di “Mind the Coffee Cup - Il futuro d...