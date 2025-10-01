Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Pozzi Milano approva una semestrale dai "solidi" risultati
La società attiva nella moda da tavola chiude il semestre con ricavi a 11,1 milioni di euro
Il consiglio di amministrazione di Pozzi Milano S.p.A., attiva nel settore della moda da tavola, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, periodo chiuso con ricavi a € 11,1 milioni, valore della produzione a € 11,6 milioni, ebitda a € 1,1 milioni con ebitda margin pari al 9,15%. L'utile netto del periodo è pari a 400 mila euro, l'indebitamento finanziario netto...
Fc - 54076
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency