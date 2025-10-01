Esselunga ha aperto a Forlì
Con questo store, la catena di supermercati conta 16 punti vendita in Emilia-Romagna
Sono definitivamente finiti i tempi di "Falce e carrello" in cui le amministrazioni governate da comunisti o dai loro epigoni stoppavano in tutti i modi l'espansione dei supermercati di Bernardo Caprotti, il quale oggi potrà ammirare da Lassù (immaginiamo con una certa soddisfazione) una nuova bandierina piazzata, la 16ma per la precisione, nelle terre "rosse".
Esselunga ha aperto infatti oggi il supermarket di Forlì in via Ravegnana, angolo via Napoleone Luigi Bonaparte. Il negozio, che si estende su una superficie di vendita di 1.500 metri quadri, è il secondo del Gruppo in Romagna, dopo quello di Ravenna inaugurato a maggio 2024. Con questa apertura, Esselunga conta, come detto, ben16 punti vendita in Emilia-Romagna.
L’apertura di Esselunga ha portato un importante investimento sulla viabilità della zona, un’opportunità occupazionale e una nuova offerta di convenienza per i consumatori.
All’interno dell’Esselunga di Forlì lavorano 81 persone, tra il supermercato e il Bar Atlantic, il 127° della catena, che mette a disposizione della clientela una sala con 55 sedute a cui si aggiunge un dehor esterno con ulteriori 16 posti, dove i clienti possono fermarsi per la colazione, il pranzo o per l’aperitivo con menù che variano settimanalmente.
EFA News - European Food Agency