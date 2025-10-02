Popeyes, tripletta romana

E sono tre. Dopo l'apertura al Maximo Shopping Center, e il raddoppio col locale di Via Nomentana (vedi articolo di EFA News), il pollo della Louisiana di Popeyes fa tripletta a Roma aprendo un nuovo locale in via Tiburtina, inaugurato ieri. Un'operazione che rafforza l'ingresso del brand nel cuore della Capitale con la volontà di instaurare un rapporto ancor più diretto con i consumatori, sia residenti che turisti.

Gestito da un team di 25 persone, il nuovo locale porta a oltre 80 posti di lavoro creati da Popeyes a Roma con le aperture di Maximo, Nomentana e Tiburtina, a conferma dell’investimento nella Capitale e del suo ruolo strategico nel piano di sviluppo nazionale.

Il brand americano punta ad aprire una decina di locali nella Capitale, ha dichiarato Davide Gionfriddo, general manager di Popeyes Italia.

Guarda il video:



