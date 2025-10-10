Popeyes avvia programma affiliazione

Popeyes continua il suo percorso di crescita in Italia e inaugura a Montesilvano il suo primo ristorante in franchising, a dieci giorni dall’inaugurazione dell’ultimo locale a Roma (leggi notizia EFA News). Il taglio del nastro è avvenuto ieri, in via Cavallotti 3, a pochi passi dal mare e in una delle zone più frequentate dell’area nord di Pescara. Il nuovo ristorante - il decimo aperto in Italia - rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo del brand che raggiunge l’importante traguardo dei dieci ristoranti aperti in Italia in meno di un anno.

Il locale si trova in un’area ad alto traffico veicolare, di fronte alla strada statale che collega Montesilvano e Pescara, in prossimità di una via di accesso al mare, per cui garantirà un’utenza mista, tra residenti durante tutto l’anno e turisti nei mesi estivi. Con una superficie di 320 mq e 122 posti a sedere interni ed esterni, il locale offre servizi di consumazione sul posto e di delivery tramite Glovo.

"Il riscontro che abbiamo avuto a Roma Maximo è andato oltre le nostre aspettative: i consumatori italiani hanno dimostrato di apprezzare sempre di più un modello di ristorazione veloce, accessibile e autentico, capace di distinguersi per la sua proposta unica. Questo ci dà ulteriore spinta a proseguire nel nostro percorso di crescita e a portare il pollo fritto come si deve in quante più città possibili", dichiara Davide Gionfriddo, General Manager Popeyes Italia.

Attualmente nei ristoranti Popeyes in Italia lavorano circa 170 persone. Con le aperture previste entro la fine del 2025, il brand prevede di creare oltre 180 nuovi posti di lavoro, raggiungendo un totale di oltre 350 dipendenti a livello nazionale. L’obiettivo triennale è superare i 50 ristoranti in tutto il Paese e impiegare più di 1.000 persone.

L'inaugurazione di ieri a Montesilvano, poi, coincide con l’avvio ufficiale del programma di affiliazione in Italia. Con uno storico know how di oltre 50 anni in qualità di operatori diretti di più del 75% della propria rete internazionale, Popeyes intende sviluppare la rete combinando ristoranti diretti e affiliati, replicando il modello già consolidato in Spagna; la visione a cinque anni prevede l’ingresso di cinque/dieci partner con accordi che copriranno da 3 a 12 ristoranti ciascuno, a partire da tre locali per garantire solidità operativa.