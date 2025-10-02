Sygenta: innovazione in agricoltura, punto della situazione

Venerdì 3 ottobre è in programma l'evento "The ConversAItion – Dialoghi di Agricoltura e Innovazione" organizzato nell'ambito della Milano Digital Week da Syngenta, una delle principali aziende dell’agro-industria mondiale che quest'anno è partner ufficiale della manifestazione. L'appuntamento è alle ore 15.00 presso il Made Competence Center (Via Durando 10, Milano) e sarà incentrato sul modo in cui la tecnologia sta trasformando i processi di produzione e sulle potenzialità del settore agroalimentare in relazione a queste innovazioni.

Dopo i saluti istituzionali di Layla Pavone, responsabile Coordinamento Board Innovazione Tecnologica e Trasformazione Digitale del Comune di Milano, interverranno: Feroz Sheikh, Chief Information and Digital Officer di Syngenta; Luca Bascetta, coordinatore del corso di laurea magistrale in Agricultural Engineering del Politecnico di Milano; Deborah Piovan, imprenditrice agricola e divulgatrice; Emidio Albertini, vicepresidente della Società Italiana di Genetica Agraria - Siga); Viviana Varese, chef e imprenditrice.