Olive Taggiasche Liguri e Carne Salada del Trentino riconosciute come Igp

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea odierna sono state registrate le denominazioni “Olive Taggiasche Liguri Igp” e “Carne Salada del Trentino Igp” che – secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio Qualivita – portano il comparto cibo a 330 denominazioni Dop Igp italiane.

Con le registrazioni delle “Olive taggiasche liguri” e la “Carne salada del Trentino” nel registro delle Indicazioni geografiche protette, l’Italia raggiunge 895 riconoscimenti IG, confermandosi leader in Europa. Il sistema delle indicazioni geografiche vale 20,337 miliardi di euro alla produzione, e porta all’estero prodotti per 11,6 miliardi di euro.

“La registrazione ufficiale dell’Indicazione Geografica Olive taggiasche liguri Igp", dichiara Carlo Siffredi, presidente dell’Associazione dei produttori di olive taggiasche liguri, "rappresenta un punto di partenza fondamentale per generare valore a beneficio del territorio. Ora occorre dimostrare come produttori, filiere e istituzioni di essere all’altezza di questa sfida, valorizzando il forte legame identitario di queste produzioni e la loro sostenibilità a trecentosessanta gradi”.

Con il riconoscimento delle nuove Igp, "l’Italia dimostra ancora una volta che qualità, la tradizione e il legame con il territorio sono la vera forza competitiva della nostra agricoltura", dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Il mio impegno e quello del Masaf", prosegue Lollobrigida, "è garantire a queste eccellenze nuove opportunità di crescita e affermazione sui mercati e il sistema delle indicazioni geografiche è la via da seguire per proteggere i nostri prodotti e distribuire valore a tutti gli operatori".

La zona di produzione delle Olive Taggiasche Liguri Igp comprende l’intero territorio della Regione Liguria. Le Olive Taggiasche Liguri Igp si riferiscono alle olive da mensa e alla pasta o paté di olive, ottenute dalla varietà di olivo Taggiasca. Possono essere commercializzate come olive in salamoia, olive denocciolate asciutte, olive denocciolate in salamoia, olive denocciolate in olio extravergine di oliva, pasta o paté di olive.

Le Olive Taggiasche Liguri Igp sono caratterizzate da dolcezza superiore alla media, amaro leggero, spiccagnolo pronunciato, sapore delicato. La varietà taggiasca è storicamente legata al territorio ligure e contribuisce a conservare i tipici Muretti a secco liguri, dichiarati Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco.

La zona di produzione della Carne Salada del Trentino Igp comprende numerosi comuni della Provincia Autonoma di Trento. La Carne Salada del Trentino Igp è un prodotto di salumeria ottenuto da cosce di bovino disossate, nei tagli fesa, punta d’anca, sottofesa e magatello, che vengono rifilati, salati, aromatizzati e lasciati maturare in salamoia.

La Carne Salada del Trentino Igp si distingue per la magrezza, il contenuto proteico elevato, la moderata sapidità, il profumo delicato e leggermente speziato, e per il particolare metodo di produzione che le conferisce un profilo organolettico unico, apprezzato da secoli nella gastronomia trentina e italiana.