A Como agricoltori nordamericani ed europei a confronto

Si è chiusa a Como la 41a Conferenza agricola Nordamerica-Unione europea (NA-EU) con un messaggio condiviso dai 250 partecipanti: la centralità del settore e la forza che rappresenta per gli equilibri economici e sociali. La conferenza, ospitata dalle principali organizzazioni agricole italiane - Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti e Alleanza coop agricole italiane - è il più grande appuntamento dedicato all’agricoltura che mette a confronto, ogni due anni, rappresentanti del Nord America e dell’Europa: si svolge a porte chiuse ed è suddivisa in panel di approfondimento sul presente e sul futuro del settore primario.

All’evento di Como hanno partecipato anche il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il commissario UE Christophe Hansen. L’evento di quest’anno si è tenuto in un periodo cruciale per i rapporti internazionali e per gli impliciti sviluppi chiave in settori di mutuo interesse: dal commercio alla sicurezza alimentare, dalla reciprocità degli scambi alle tendenze di mercato e ai nuovi modelli di consumo. Tutto questo in un momento in cui sono molti forti le pressioni dovute al clima, ai prezzi dell’energia e alla carenza di manodopera che minacciano la competitività delle aziende agricole.

“La relazione transatlantica è una delle più importanti al mondo, e ci sono questioni condivise, emerse in questo appuntamento -ha affermato il presidente del Copa, Massimiliano Giansanti-. È stato sottolineato anche alle bilaterali con Stati Uniti, Canada e Messico che servono mercati stabili, accordi lungimiranti, reciprocità degli standard produttivi, ma prima ancora occorre garantire la produttività e il reddito alle imprese agricole, alla luce degli effetti tangibili del cambiamento climatico e del quadro geopolitico. Trasversale è pure la questione manodopera, ad iniziare dalla mancanza di personale qualificato e dalla tecnologia che cambia il lavoro nei campi”.

“Rafforzare la cooperazione tra le due sponde dell’Atlantico sul fronte dell’agricoltura e garantire stabilità ai mercati significa consolidare il ruolo del settore primario per un sistema alimentare più sostenibile, a vantaggio di tutti”, ha concluso Giansanti.

La Conferenza, come sottolinea il comunicato ufficiale del Copa Cogeca, è stata ospitata dalle principali organizzazioni agricole italiane: Confagricoltura, CIA Agricoltori Italiani, Coldiretti e Alleanza delle cooperative agricole italiane. da Bruxelles, l'organismo degli agricoltori Ue fa notare che "le discussioni si sono concentrate sulle sfide della produzione e della sicurezza alimentare, in particolare sulla necessità di garantire catene di approvvigionamento affidabili in un contesto globale sempre più incerto. I partecipanti hanno anche affrontato il tema della sostenibilità, sottolineando il duplice obiettivo di ridurre l'impronta ambientale dell'agricoltura e di rafforzare la capacità degli agricoltori di adattarsi agli eventi climatici estremi e di migliorare l'efficienza e la produttività".

L'innovazione e la competitività sono stati un altro tema centrale, con scambi che hanno esplorato come le nuove tecnologie e le opportunità commerciali possano sostenere aziende agricole redditizie e comunità rurali vivaci. È stata riaffermata l'importanza di un commercio basato sulle regole, sottolineando gli standard trasparenti e basati sulla scienza e lo scambio aperto di beni e conoscenze tra i partner.

Infine, il dibattito ha messo in luce la resilienza del settore, esaminando quali politiche possono sostenere al meglio le imprese agricole e promuovere il ricambio generazionale. I partecipanti hanno sottolineato il valore duraturo della cooperazione transatlantica e hanno ribadito il loro impegno a proseguire il dialogo e la collaborazione tra le organizzazioni agricole in Europa e in Nord America.

La Conferenza, spiega la nota del Copa Cogeca, "ha dimostrato ancora una volta che, sebbene i sistemi e i contesti agricoli possano essere diversi, i produttori delle due sponde dell'Atlantico condividono un obiettivo comune: fornire ai cittadini alimenti sicuri, sostenibili e a prezzi accessibili, contribuendo al contempo alla vitalità delle aree rurali e a un sistema alimentare globale resiliente".

Le quattro organizzazioni si augurano di proseguire il dialogo in occasione della 42a edizione della Conferenza agricola Nord America - UE, che sarà ospitata in Messico nel 2027.