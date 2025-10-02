It does not receive public funding
DoorDash perfeziona acquisizione Deliveroo

Xu (Ceo): “L’app e i prodotti di Deliveroo che conoscete e amate non spariranno”

DoorDash ha formalmente completato l’acquisizione di Deliveroo. In una lettera aperta, il co-fondatore e amministratore delegato di DoorDash, Tony Xu, parla di “inizio di un nuovo capitolo, non la fine di quello vecchio”, dichiarando che “l’app e i prodotti di Deliveroo che conoscete e amate non spariranno”. La lettera prosegue evidenziando come “con la tecnologia e la dimensione globale di DoorDash a...

