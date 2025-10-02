O'Tacos lancia il suo franchising in Italia

O’Tacos, l’azienda che ha portato i French Tacos nel mondo, in occasione del Salone Franchising Milano - in programma dal 2 al 4 ottobre all’Allianz MiCo - annuncia il lancio del franchising in Italia, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza in uno dei mercati della ristorazione più dinamici d’Europa, confermando la sua ambizione a diventare un player internazionale di riferimento nel segmento fast-casual.

Fondata a Grenoble nel 2007 ed affermatasi a Parigi nel 2015, l’azienda, parte del gruppo internazionale Qsrp, ha introdotto un concetto innovativo e distintivo nel mondo food: i French Tacos, tortillas grigliate e completamente personalizzabili, farcite con patatine fritte, proteine certificate halal e con l’inconfondibile salsa al formaggio, che si possono gustare in oltre 40.000 varianti possibili. Questa ampia offerta che combina street culture, accessibilità e spirito innovativo ha reso il brand uno dei più dinamici nel panorama europeo della ristorazione.

Il Nord e il Centro Italia, aree ricche di studenti, comunità internazionali e con una cultura gastronomica giovanile in fermento, si confermano in questa prima fase aree strategiche per l’espansione del franchising. “O’Tacos è più di un semplice pasto: è uno stile di vita”, dichiara Stephane Cherel, amministratore delegato di O’Tacos, che continua: “combinando accessibilità, personalizzazione e un forte legame con la cultura urbana e rap, è riuscito a conquistare una generazione che vive l’esperienza culinaria in modo personale e autentico. Siamo entusiasti di poter continuare a costruire la nostra community portando questa energia in tutta Italia”.

Oggi, O’Tacos è uno dei brand di ristorazione in più rapida crescita in Europa, con oltre 400 ristoranti nel mondo — di cui più del 98% in franchising — e un fatturato di circa 450 milioni di euro nel 2024. A trainare la crescita è un modello che unisce tecnologia e innovazione culinaria: dall’uso di chioschi self-order, app mobile e canali di delivery e take away, fino all’aggiornamento costante del menù, arricchito ogni due mesi da proposte in edizione limitata.

L’apertura di un nuovo punto vendita a Milano Bicocca e il lancio del franchising confermano la visione strategica di espansione internazionale; parallelamente, l’azienda continuerà a innovare il proprio menù con diverse opzioni di bowls, loaded fries, finger food, dessert, piatti vegetariani, oltre ai suoi iconici French Tacos.

La partecipazione al Salone Franchising Milano diventa quindi un passaggio chiave per O’Tacos in Italia: un’occasione per rafforzare il dialogo con partner, investitori e futuri franchisee, e creare nuove opportunità di sviluppo sul territorio nazionale.