Sammontana Italia emette nuovi bond

Secondo quanto riporta il sito specializzato BeBeez, Sammontana Italia, nata a luglio 2024 dall’aggregazione tra Sammontana e Forno d’Asolo (leggi notizia EFA News) avrebbe emesso nuovi bond per 125 milioni di euro. L'operazione, un’emissione obbligazionaria senior secured, si aggiunge a quella da 800 milioni di euro di obbligazioni senior secured a tasso variabile da 800 milioni con scadenza nel 2031, emesse nel 2024 per finanziare l’acquisizione della stessa Forno d’Asolo.

L’operazione da parte della società della famiglia Bagnoli e di Investindustrial, sarebbe stata deliberata dal consiglio di amministrazione del 1° settembre 2025 che avrebbe approvato il nuovo prestito obbligazionario. Si tratta di un bond senior, garan­tito, non convertibile e non subordinato: un cosiddetto ”tap”, procedura che permette a un emittente di vendere un ulteriore lotto di obbligazioni che fa parte di un'emissione già esistente, per raccogliere liquidità aggiuntiva sfruttando condizioni di mercato favorevoli.