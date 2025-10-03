Tea alle 5: parte il podcast per raccontare l'innovazione

In occasione della Biotech Week 2025, l’evento internazionale dedicato alla conoscenza e alla promozione delle biotecnologie, coordinato in Italia da Assobiotec – Federchimica, con il patrocinio del Senato della Repubblica e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Crea lancia una serie podcast in cinque episodi, “Tea alle 5” per fare chiarezza sulle Tecniche di Evoluzione Assistita - cosa sono, a cosa servono, cosa si sta facendo - e spiegare perché possono fare la differenza per l’agricoltura italiana.

“E’ fondamentale", spiega Luca De Carlo, presidente Comagri del Senato, "comunicare l’importanza delle Tea, perché non passino messaggi semplicistici o errati o addirittura contro la ricerca. Se l’agricoltura non avesse fatto ricerca non potremmo vantare oggi il nostro primato mondiale. Una corretta comunicazione aiuta ad avere l’agricoltura del futuro e a renderla, attraverso l’innovazione, appetibile anche per i nostri giovani”.

La serie, con ospiti di eccezione, sarà anche un utile strumento di didattica innovativa; grazie alla collaborazione con Renisa, sarà infatti a disposizione degli insegnanti della rete per essere utilizzata in classe, offrendo così contenuti di alta qualità scientifica. “Questa serie", spiega Patrizia Marini, presidente di Renisa, "sarà un punto di riferimento nei 300 istituti per formare docenti, ma soprattutto tantissimi studenti. La formazione è essenziale per fare in modo che i nostri tecnici del futuro siano preparati, attenti alla sostenibilità e in grado di capire l’importanza di una produzione consapevole”.

“La ricerca deve comunicare di più e meglio", commenta Andrea Rocchi, presidente Crea. "Se non siamo in grado di raccontare quanta ricerca, quanta innovazione e quante competenze mettiamo in campo, rischiamo di non centrare completamente il nostro obiettivo. E’ fondamentale fare rete: creare un sistema di condivisione che parta dalla ricerca e ritorni alla ricerca passando per i giovani, per le istituzioni e le organizzazioni produttive è Solo così possiamo generare un ecosistema virtuoso e realmente innovativo.”

Proprio per questo sono state coinvolte, con un ruolo particolarmente proattivo in ogni puntata, le principali Organizzazioni Agricole italiane, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri e Legacoop Agroalimentare, che porteranno il punto di vista delle imprese e di chi le Tea le metterà davvero in campo, per trasmettere il messaggio di una ricerca a servizio del sistema Paese e attenta al mondo produttivo e ai consumatori.

Il podcast, ideato e curato da Cristina Giannetti, capo ufficio stampa Crea, sarà online sul canale YouTube del Crea a partire da venerdì 3 ottobre, con una puntata al giorno fino al 9 ottobre, sempre alle 17.00.