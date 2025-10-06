Pharmanutra, buy back per investire in innovazione

PharmaNutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, comunica con una nota ufficiale l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea ordinaria dei soci del 16 aprile 2025.

Gli acquisti avranno ad oggetto massime 24.500 azioni ordinarie della società, prive di indicazione del valore nominale, per un controvalore massimo stabilito in Euro 1.100.000.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto. Fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione

Gli acquisti saranno effettuati per volumi non superiori al 25% del volume medio giornaliero delle azioni di Pharmanutra nella sede di negoziazione in cui viene effettuato l’acquisto, calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione anteriori la data d’acquisto.

Il programma di acquisto potrà essere realizzato entro 18 mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea del 16 aprile 2025.

Alla luce dell’attuale scenario economico, spiega il comunicato ufficiale, "i soci fondatori e il management confermano la loro fiducia nell’azienda, nell’unicità e innovazione dei prodotti, nelle nuove iniziative di espansione, continuando ad investire nelle risorse per garantire una crescita sostenibile e significativa".

"Non ci sono motivi di preoccupazione che possano giustificare l’attuale andamento del titolo -aggiunge la nota-. La gestione finanziaria è solida, prosegue la crescita e l'azienda lavora per massimizzare il valore per tutti gli investitori. L'annuncio dell'avvio del programma di acquisto di azioni proprie è un chiaro segnale della fiducia nella salute finanziaria dell'azienda e rappresenta un’opportunità di creazione di valore per gli azionisti, dimostrando ancora una volta l'impegno a lungo termine per il loro successo".

"Il programma -prosegue la nota- è finalizzato a consentire alla società di cogliere l’opportunità di realizzare un investimento vantaggioso, nei casi in cui l’andamento del prezzo di mercato delle azioni Pharmanutra, anche per fattori esterni alla società, non sia in grado di esprimere adeguatamente il valore della stessa, e quindi di dotare la società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni.

Al 3 ottobre scorso, data della comunicazione sul buyback, PharmaNutra deteneva "90.155 azioni proprie in portafoglio, pari allo0,93% del capitale sociale", conclude la nota.