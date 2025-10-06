Do you want to access to this and other private contents?
Banca d'Asti a fianco di Saclá per la competitività internazionale
Finanziamenti per consolidare e potenziare lo stabilimento di Castello d’Annone (AT)
Banca di Asti sostiene il piano di crescita “Growth and Innovation Plan” di F.lli Saclà S.p.a., storica impresa astigiana simbolo della tradizione alimentare italiana e con forte vocazione internazionale. Questa operazione, spiega il comunicato ufficiale della banca (che non indica la cifra dell'investimento), "si inserisce nel plafond dedicato al settore agroalimentare messo a disposizione dalla Banca...
EFA News - European Food Agency
