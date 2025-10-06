It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Banca d'Asti a fianco di Saclá per la competitività internazionale

Finanziamenti per consolidare e potenziare lo stabilimento di Castello d’Annone (AT)

Banca di Asti sostiene il piano di crescita “Growth and Innovation Plan” di F.lli Saclà S.p.a., storica impresa astigiana simbolo della tradizione alimentare italiana e con forte vocazione internazionale. Questa operazione, spiega il comunicato ufficiale della banca (che non indica la cifra dell'investimento), "si inserisce nel plafond dedicato al settore agroalimentare messo a disposizione dalla Banca...

Fc - 54175

EFA News - European Food Agency
Related
Similar