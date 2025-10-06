Nespresso: due edizioni limitate per celebrare l'autunno

Con l’arrivo dei primi freddi, la pausa caffè si veste di atmosfere calde e avvolgenti. Anche quest’anno Nespresso celebra l’autunno con il ritorno di due amatissime Limited Edition: Pumpkin Spice Cake e Maple Pecan, disponibili per i sistemi Original e Vertuo, caratterizzati da una miscela 100% Arabica, note dolci e speziate, e tostature studiate per esaltare cremosità e aromi. Miscele che racchiudono profumi stagionali, da gustare in purezza o come base per ricette creative e concedersi così un autentico momento di piacere in tazza.

Ispirata alla classica torta di zucca autunnale, Pumpkin Spice Cake è una miscela che unisce la dolcezza vellutata della zucca a un mix avvolgente di spezie: cannella, chiodi di garofano e cardamomo. In purezza sprigiona l’aroma irresistibile di un dolce appena sfornato ed è ideale in formato Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml) per Original e in formato Mug (230 ml) per Vertuo. Con l’aggiunta di latte o bevande a base vegetale – soprattutto in preparazione Reverso, con un goccio di latte freddo versato prima della miscela – Pumpkin Spice Cake rivela note burrose e biscottate che ricordano il calore di un dessert fatto in casa. È composta da pregiati Arabica del Brasile e della Colombia, con una tostatura chiara per Original e media per Vertuo, studiata per esaltare la delicatezza e complessità aromatica della miscela.

Accanto, Maple Pecan celebra il lato più dolce e tostato dell’autunno: lo sciroppo d’acero dona rotondità e morbidezza, mentre le noci pecan aggiungono un tocco nocciolato e avvolgente, con delicate sfumature biscottate. Perfetto in purezza (40 ml Espresso o 110 ml Lungo per Original, 230 ml Mug per Vertuo), sorprende anche in versione Cappuccino, Latte macchiato o Freddo con ghiaccio, dove sprigiona contrasti aromatici nuovi e inattesi. La miscela è composta da 100% Arabica: Brasile e Colombia per Original con tostatura chiara; Brasile ed Etiopia per Vertuo con tostatura media, per un perfetto equilibrio tra dolcezza, corpo e aromaticità.

Per esaltare al meglio ogni sfumatura delle Limited Edition stagionali, Nespresso propone due ricette, ideali per trasformare ogni tazza in un’esperienza di degustazione unica, a casa propria.

Delizia autunnale con Pumpkin Spice Cake - Linea Vertuo - La ricetta Delizia Autunnale con Pumpkin Spice Cake, ispirata alla tradizionale torta di zucca, abbina le note speziate della miscela alla panna e allo sciroppo di cannella, con un’aggiunta di granella di biscotti al caramello. Una coccola che racchiude tutto il calore della stagione.

Occorrente: - 1 capsula Pumpkin Spice Cake della linea Vertuo; - 15 ml di sciroppo alla cannella; - Panna spray q.b.; - 1 biscotto croccante speziato al caramello; - Tazza Vertuo Mug Small.

Procedimento: 1) Versare 15 ml di sciroppo alla cannella nella tazza. 2) Erogare una capsula Pumpkin Spice Cake (230 ml) direttamente nella tazza. 3) Completare con la panna spray. 4) Decorare con della granella di biscotto croccante speziato al caramello

Maple Pecan Cold Cappuccino - Linea Original - La ricetta Maple Pecan Cold Cappuccino esalta le note dolci e tostate di Maple Pecan, arricchito dal latte montato a freddo, in modalità Caffè Viennese nel dispositivo Barista oppure nell’Aeroccino, sciroppo d’acero e croccanti noci pecan.

Occorrente: - 1 capsula Maple Pecan della linea Original; - Latte parzialmente scremato 120 ml; - Sciroppo d'acero 15 ml; - Noci pecan 2/3; - Tazza Vertuo Lungo; - Barista o Aeroccino.

Procedimento: 1) Versare 15 ml di sciroppo d’acero nella tazza; 2) Aggiungere 120 ml di latte all’interno della macchina Barista e montare in modalità "Caffè viennese"; 3) Erogare una capsula Maple Pecan (110 ml); 4) Posizionare delicatamente la crema di latte sopra la miscela; 5; Completare la preparazione decorando con 2/3 noci pecan.