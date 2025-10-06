Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mercato immobiliare in crescita con retail e hospitality
Dils, 8 miliardi di euro investiti in Italia da inizio anno
Il terzo trimestre del 2025 si è chiuso con investimenti pari a 2,6 miliardi di euro, registrando una lieve flessione rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo sostiene l’analisi del Team Research di Dils secondo cui nei primi nove mesi dell’anno, il mercato italiano ha attratto circa 8 miliardi di euro, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando il sentiment di fiducia dei...
Fc - 54179
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency