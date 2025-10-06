Zona euro, commercio al dettaglio stabile ad agosto

Nel mese di agosto 2025, rispetto a luglio 2025, il volume del commercio al dettaglio è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro ed è rimasto stabile nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea.

Nel mese di luglio 2025, il volume del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,3% nell'UE. Nell'agosto 2025, rispetto all'agosto 2024, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,0% nell'area dell'euro e dell'1,1% nell'UE.

Il confronto mensile per settore del commercio al dettaglio e per Stato membro riporta che, nell'area dell'euro, nell'agosto 2025, rispetto al luglio 2025, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dello 0,3% per alimenti, bevande e tabacco

è diminuito dello 0,1% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione)

è aumentato dello 0,4% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dello 0,2% per alimenti, bevande e tabacco,

è diminuito dello 0,1% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione)

è aumentato dello 0,3% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli aumenti mensili più elevati del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati in Lituania (+1,7%), Cipro e Malta (entrambi +1,5%) e in Svezia (+1,1%). Le diminuzioni più significative sono state osservate in Romania (-4,0%), Polonia (-0,8%), Lussemburgo e Portogallo (entrambi -0,7%). In Italia il volume del commercio al dettaglio ad agosto 2025 è diminuito dello 0,3% rispetto a luglio 2025.

Il confronto annuale per settore del commercio al dettaglio e per Stato membro riporta che, nell'area dell'euro, nell'agosto 2025 rispetto all'agosto 2024, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dello 0,1% per alimenti, bevande e tabacco,

è aumentato dell'1,9% per i prodotti non alimentari (esclusi i carburanti per autotrazione)

è aumentato dello 0,8% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio: