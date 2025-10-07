Agea, altri 6,6 milioni per l'agricoltura

L’Agea, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura prosegue nella sua attività di affiancamento e supporto agli agricoltori. L'agenzia, infatti, ha emesso un decreto di pagamento relativo agli aiuti diretti per la campagna 2024 a favore di 99.767 aziende.

L’importo complessivo è di euro 6.614.452,01 divisi in 6.417.364,02 euro alle aziende e 197.087,99 euro per il fondo Agricat.

la liquidità è interamente finanziata dalla UE e rappresenta una rete di sicurezza finalizzata a migliorare la redditività dell'agricoltura, a garantire la sicurezza alimentare in Europa e a contribuire alla produzione di alimenti sicuri, sani e a prezzi accessibili.