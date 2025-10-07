It does not receive public funding
Il gruppo Cassa Centrale e FederUnacoma sostengono le macchine agricole

Siglato oggi accordo per l’accesso a soluzioni finanziarie e servizi bancari per supportare le imprese produttrici

Cassa Centrale Banca e FederUnacoma (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l’Agricoltura), associazione aderente a Confindustria che rappresenta i costruttori italiani di macchine agricole, comunicato oggi di avere siglato un accordo finalizzato a rafforzare il sostegno al comparto della meccanizzazione agricola, settore strategico per l’economia nazionale.L’accordo, di cui non è stata divulg...

