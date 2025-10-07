Diageo Italia: Caoimhe McCabe nuovo Managing Director

Diageo Italia annuncia la nomina di Caoimhe McCabe a Managing Director. L’istituzione di questo ruolo rappresenta un passo strategico per rafforzare la centralità del mercato italiano, che potrà ora contare su un management team dedicato e su strategie mirate a valorizzarne le specificità e a sostenerne le prospettive di crescita.

Professionista di consolidata esperienza internazionale, McCabe ha sviluppato un percorso di oltre dieci anni all’interno di Diageo, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità in contesti globali e in mercati chiave. Irlandese di origine, ha recentemente ricoperto il ruolo di Commercial, Revenue & Category Director in Irlanda, guidando le strategie commerciali e di revenue management. Nel corso della sua carriera, ha contribuito allo sviluppo di progetti di trade marketing e alla definizione di strategie di revenue leadership, collaborando con team internazionali e multidisciplinari.

“L’Italia rappresenta un punto di riferimento unico grazie alla sua straordinaria cultura dell’ospitalità e alla tradizione di eccellenza nel settore beverage", ha dichiarato McCabe. "Porterò con me l’esperienza maturata a livello globale e una forte attenzione alle nuove tendenze di consumo, con l’obiettivo di consolidare la crescita dei nostri brand iconici. Desidero valorizzare appieno le potenzialità del mercato italiano, lavorando fianco a fianco con i nostri team e partner locali. Il nostro impegno sarà quello di continuare a investire in Italia, rafforzando la crescita sostenibile dei nostri marchi e contribuendo allo sviluppo dell’intero settore”.

Contestualmente, Diageo Italia sta vivendo una fase di profonda trasformazione strategica: dall’ottobre 2025 la sede si sposta da Torino a Milano; il management globale ha inserito l’Italia tra i mercati mondiali con maggiori potenzialità di sviluppo, con l’obiettivo di raddoppiare il business in Itala entro il 2030. Grazie al nuovo modello operativo europeo, che rende l’Italia un mercato end-to-end, l’azienda investirà in comunicazione e rete commerciale, generando nuove opportunità occupazionali e rafforzando il ruolo del Paese nello sviluppo del gruppo Diageo a livello mondiale.