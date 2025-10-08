Formaggi Dop italiani: in Germania vendite in crescita a due cifre

L’eccellenza casearia italiana è protagonista ad Anuga 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al settore Food & Beverage, in programma a Colonia dal 4 all'8 ottobre. Anche quest’anno Afidop – Associazione Formaggi Italiani Dop partecipa con uno spazio espositivo dedicato alla valorizzazione dei formaggi a Denominazione di Origine Protetta, emblema della qualità, della tradizione e della distintività agroalimentare del nostro Paese. All’interno dell’area Afidop (Hall 10.1 | G070g – G078g) sono presenti i Consorzi di tutela di sette prestigiosi formaggi Dop italiani: Asiago, Caciocavallo Silano, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Piave e Taleggio.

La Germania si conferma un mercato strategico per l’export dei formaggi italiani Dop, sia in termini di volumi che di valore. Nel 2024, il valore dell’export ha superato gli 820 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. La tendenza positiva è stata confermata anche nel primo semestre 2025, quando è stato registrato un valore complessivo di 445 milioni di euro, pari a un +12% rispetto allo stesso periodo del 2024.In questo contesto, i formaggi Dop rappresentano il 55% in volume e il 65% in valore del totale dei prodotti lattiero-caseari esportati dalle imprese italiane nel mercato tedesco. È proprio grazie al valore aggiunto delle Dop che, nonostante una leggera flessione nei quantitativi venduti, il fatturato è cresciuto di circa 50 milioni di euro rispetto al primo semestre 2024, confermando la forza e l’apprezzamento dei prodotti italiani di qualità certificata.

Dal 5 al 7 ottobre 2025, lo stand Afidop ha ospitato una serie di showcooking a cura dello chef Riccardo Cogliano, che ha proposto ricette originali pensate per esaltare le caratteristiche dei sette formaggi Dop presenti. Ogni preparazione sarà un viaggio gastronomico tra sapori, territori e tradizioni.

La partecipazione ad Anuga rappresenta per Afidop un momento strategico di promozione e valorizzazione del sistema delle Dop italiane, non solo per la possibilità di incontrare buyer e operatori del settore, ma anche per consolidare la percezione internazionale dei formaggi certificati come espressione autentica del patrimonio agroalimentare italiano.

Come sottolinea il presidente di Afidop Antonio Auricchio, “considerata l'importanza del mercato tedesco, Anuga rappresenta un momento di grande visibilità per i nostri formaggi Dop/Igp e di contatti con gli operatori locali. È una manifestazione alla quale Afidop partecipa in maniera costante ormai da molti anni e che quest'anno ha visto la presenza in collettiva di ben sette Consorzi di tutela. Una rappresentanza significativa del nostro patrimonio caseario certificato, della maestria delle nostre imprese e della cultura radicata in questi nostri prodotti eccezionali”.