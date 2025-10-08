"Vetrina Toscana": alleanza strategica per i mercati storici

Toscana Promozione Turistica e il Mercato Centrale di Firenze hanno siglato un accordo di collaborazione nell'ambito del progetto regionale Vetrina Toscana per la promozione del turismo enogastronomico e la valorizzazione dei mercati storici coperti come patrimonio identitario del territorio. L'intesa riconosce i mercati storici quali presidi della cultura gastronomica locale, luoghi dove commercio del fresco, tradizione e innovazione convivono in equilibrio virtuoso, in edifici di particolare rilievo storico, artistico e culturale.

Il Mercato Centrale di San Lorenzo, che l'anno scorso ha festeggiato il suo 150° anniversario, è capofila di una rete di mercati alimentari storici e promotore dell'Associazione Internazionale dei Mercati Storici, con l'ambizioso obiettivo di avviare un percorso condiviso verso la candidatura Unesco per riconoscere questi luoghi come simboli del cuore pulsante delle città e della loro memoria collettiva. Il Mercato Centrale assume in questo contesto il ruolo di capofila di una rete di mercati alimentari coperti storici, che condividono non solo un patrimonio architettonico e culturale, ma anche la volontà di preservare la funzione originaria del commercio, adattandosi alle nuove modalità di consumo.

L'accordo si articola su obiettivi chiari: valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico promuovendo i mercati come attrattori turistici di qualità; sviluppare un turismo sostenibile e destagionalizzato; sostenere l'economia locale incrementando la visibilità degli operatori; diffondere l'educazione alimentare e la conoscenza delle produzioni artigianali tradizionali e degli “antichi mestieri”.

Il programma delle iniziative prevede la valorizzazione dei mercati storici coperti toscani; il supporto comunicativo alla promozione internazionale in collaborazione con Enterprise Europe Network , la più grande rete europea che aiuta le Pmi a crescere, innovarsi ed internazionalizzarsi; presenza congiunta in fiere turistiche; educational tour per giornalisti; degustazioni guidate e showcooking; festival stagionali e mercati tematici.

Come evidenziato dall’assessore a economia, turismo e commercio, la collaborazione si inserisce nella strategia regionale di promozione che considera i mercati storici non semplici attrazioni, ma organismi vivi essenziali al tessuto urbano e sociale. Luoghi dove il turismo esperienziale si fonde con la vita quotidiana delle comunità e la vendita al dettaglio mantiene la sua funzione sociale arricchendosi di dimensione culturale.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Il direttore di Toscana Promozione Turistica ha sottolineato come i mercati storici rappresentino un segmento privilegiato del turismo enogastronomico toscano, capaci di mantenere l'equilibrio tra vocazione commerciale e funzione culturale.

Per il presidente dello Storico Mercato Centrale l'obiettivo è rafforzare il valore culturale ed enogastronomico dei mercati coperti trasformandoli non solo in centri di commercio ma in veri e propri attrattori turistici di qualità, luoghi capaci di accogliere un turismo sostenibile, legato alle tradizioni autentiche e alle eccellenze del territori