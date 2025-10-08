Aziende del futuro: tecnologie... ma anche persone

Un incontro pensato per favorire un’occasione di conoscenza e di riflessione su alcuni temi di cambiamento di cui tenere conto nel guidare le aziende in un periodo complesso, ma anche ricco di opportunità. Il panel "Costruiamo insieme le aziende del futuro - the RoS-event" è in programma domani, 9 ottobre, dalle 9 alle 17, presso il Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club, in Corso Italia 10, a Milano.

Il dibattito prende in esame trasformazioni che riguardano diversi ambiti, tutti significativi, che richiedono di essere comprese, interpretate e gestite con spirito aperto, ambizione, coraggio e visione. Non si tratterà di un momento di formazione, ma di un confronto aperto. Un incontro di esperienze e punti di vista e un segno tangibile dell’approccio curioso e proattivo con cui the RoS intende contribuire alla crescita e all’evoluzione dei suoi partner.

Il primo workshop (10.30-12.15) avrà ad oggetto "Tecnologie che evolvono: sfide e opportunità". Relatori: Davide Schinetti, Chief Operating Officer Essilor Luxottica; Pierre-Antoine Caubert, Industry Advisor Retail & Consumer Goods, Microsoft Emea; Luca Colombo, Country Director, Meta Italia.

Seguirà "Scenari che si ridefiniscono: sfide e opportunità" (12.15-13.15). Relatori: Raffaella Campagnoli, Founder & Managing Director, Lira Strategy; Carlo Altomonte, Economics, Politics and Decision Sciences Professor alla Bocconi.

Sarà poi la volta di "Persone che cambiano: sfide e opportunità" (14.30-16.30). Relatori: Giuseppe Stigliano, Consumer Behaviour e Customer Experience Expert; Francesca Maria Montemagno, Founder & Ceo Smartive Company; Stefano Carone, Managing Partner & Shareholder, Il Prisma; Chicco Cerea, Executive Chef, Ristorante Da Vittorio.