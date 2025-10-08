Coltiviamo agricoltura sociale, 10a edizione in dirittura d'arrivo

Si chiudono il 27 ottobre i termini per la presentazione delle candidature alla 10a edizione del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, promosso da Confagricoltura, Senior - L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’iniziativa premia tre progetti di agricoltura sociale con 40.000 euro ciascuno a fondo perduto e borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. È prevista anche una sezione speciale da 20.000 euro per progetti di gestione e riqualificazione del verde pubblico.

Nei primi nove anni è stato assegnato oltre 1 milione di euro ai progetti vincitori e tutti i programmi sono stati completati. Un risultato che premia la validità dell’iniziativa che si è consolidata nel tempo come riferimento importante del panorama nazionale dedicato al comparto.

Possono partecipare al bando le imprese agricole e le cooperative sociali, anche in partenariato con altri soggetti del Terzo Settore, purché il capofila sia un imprenditore agricolo o una cooperativa con attività agricola. Alla sezione speciale possono aderire anche enti non agricoli attivi nella cura del verde.

I progetti vanno inviati via e-mail o tramite raccomandata A/R: la Giuria valuterà tutti i progetti pervenuti entro la fine dell’anno e i vincitori saranno premiati con una cerimonia evento che si terrà a Roma.