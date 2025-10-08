It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn

Coltiviamo agricoltura sociale, 10a edizione in dirittura d'arrivo

Scade il 27 ottobre il termine per la presentazione delle candidature al bando

Si chiudono il 27 ottobre i termini per la presentazione delle candidature alla 10a edizione del bando “Coltiviamo Agricoltura Sociale”, promosso da Confagricoltura, Senior - L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e con il patrocinio del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’iniziativa premia tre progetti di agricoltura sociale con 40.000 euro ciascuno a fondo perduto e borse di studio per il Master in Agricoltura Sociale dell’Università di Roma Tor Vergata. È prevista anche una sezione speciale da 20.000 euro per progetti di gestione e riqualificazione del verde pubblico.

Nei primi nove anni è stato assegnato oltre 1 milione di euro ai progetti vincitori e tutti i programmi sono stati completati. Un risultato che premia la validità dell’iniziativa che si è consolidata nel tempo come riferimento importante del panorama nazionale dedicato al comparto.

Possono partecipare al bando le imprese agricole e le cooperative sociali, anche in partenariato con altri soggetti del Terzo Settore, purché il capofila sia un imprenditore agricolo o una cooperativa con attività agricola. Alla sezione speciale possono aderire anche enti non agricoli attivi nella cura del verde.

I progetti vanno inviati via e-mail o tramite raccomandata A/R: la Giuria valuterà tutti i progetti pervenuti entro la fine dell’anno e i vincitori saranno premiati con una cerimonia evento che si terrà a Roma.

Fc - 54246

EFA News - European Food Agency
Similar