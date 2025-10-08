Bpm, 40 mln per delisting di Bialetti

Banco BPM ha svolto un ruolo di primo piano nell’operazione di acquisizione e successivo delisting di Bialetti Industrie, storica azienda italiana nota a livello internazionale per la produzione di caffettiere e caffè.

L’operazione, ricorda il comunicato ufficiale della banca, ha preso avvio ad aprile 2025 con l’acquisto da parte di Octagon BidCo S.p.A. del 78,567% del capitale di Bialetti Industrie (leggi notizia EFA News), cosa che ha comportato l’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto finalizzata al delisting della società scattato il 7 agosto (leggi notizia EFA News).

Octagon BidCo è una società veicolo costituita ad hoc e detenuta indirettamente da NUO Capital SA e da Jakival SA, principali soci finanziatori delle iniziative del gruppo italiano NUO, che vanta investimenti in numerose realtà di eccellenza italiane nel settore dei beni dilargo consumo, portandoli a crescere sia in termini di fatturato (più che raddoppiato) che di collaboratori (incrementati del 40% per più di 2.000 dipendenti).

Banco BPM ha sostenuto l’operazione attraverso la sottoscrizione di un finanziamento a medio-lungo termine del valore complessivo di 40 milioni di euro, destinato al rifinanziamento di parte della posizione finanziaria netta di Bialetti Industrie, e della concessione di una linea revolving credit facility da 10 milioni di euro a supporto delle esigenze operative del Gruppo.

L’istituto ha ricoperto i ruoli di banca agente, global coordinator, mandated lead arranger e banca finanziatrice, sottoscrivendo una quota pari a 20 milioni di euro, mentre la restante parte del finanziamento è stata sostenuta da BPER Banca, Banca Ifis e Cherry Bank.

“La collaborazione con Banco BPM -spiega Michela Partipilo, Chief Financial Officer del Gruppo Bialetti- ha rappresentato uno dei pilastri fondamentali per il consolidamento del nuovo assetto societario in una fase cruciale per il Gruppo, assicurando piena continuità operativa e solidità ai nostri piani di sviluppo. Con queste basi, proseguiamo il nostro percorso di crescita internazionale e di valorizzazione di un marchio iconico che da sempre incarna l'eccellenza del saper fare italiano nel mondo".

Aggiunge Enrico Lemmo, responsabile Mercato Corporate Nord-Est di Banco BPM: "siamo orgogliosi di aver affiancato un marchio storico come Bialetti in una fase cruciale del suo percorso di sviluppo e rilancio. Questa operazione conferma il nostro impegno nel sostenere le eccellenze industriali italiane, mettendo a disposizione competenze specialistiche e soluzioni finanziarie su misura, con l’obiettivo di favorire la crescita e la competitività delle imprese sul mercato nazionale e internazionale”.

Con questa operazione, sottolinea la nota della banca, "Banco BPM si conferma partner di riferimento nel supporto a progetti di crescita, acquisizione e riorganizzazione strategica, rafforzando la propria presenza nel settore del corporate e dell’investment banking".